За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка

Курс доллара в Украине вырастет в течении недели, которая начинается 23 марта

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны, передает «РБК-Украина».

Эксперт отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка

Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).

С понедельника по четверг курс доллара устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, благодаря интервенциям НБУ, курс доллара откатил назад.

Отметим, пандемия коронавируса стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса. Не обходит он и Украину.

В экономике нашей страны сейчас происходит спад, иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.

При этом экономист Борис Кушнирук призвал не слушать пугающие прогнозы о том, что доллар будет по 100 гривен.

Объективно, если Нацбанк Украины и Офис президента не будут делать глупостей, паника может обвалить гривну до 30-32 гривен за доллар. Но потом гривна все равно будет оставаться в пределах 27-28 гривен за доллар. И это было бы оптимально в нынешних условиях", - считает Кушнирук.

Эксперт пояснил, что монетарная база, которая состоит из наличной гривны вне банков и средств на корреспондентских счетах банков, составляет 463 миллиарда гривен. То есть это - все деньги, которые физически могут быть предъявлены для покупки иностранной валюты.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.