Украинцы во время эпидемии коронавируса массово отказались от оплаты коммуналки, о чем свидетельствуют последние цифры

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заместителя городского головы Львова Ирину Маруняк.

«По состоянию на сегодня уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги составляет 40%. Это очень мало, поскольку в предыдущие месяцы он составлял уже более 70%. В январе у нас была оплата 100%, а в феврале –89%», - отметила она.

При этом чиновница рассказала, что если тенденция не изменится, это может обернутся последствиями.

«Что же, если не будет полной оплаты? Мы не сможем рассчитаться с работниками, не сможем платить за электроэнергию, за работу лифтов, и другие услуги, и уплатить налоги. А это все необходимо для всех нас— для комфортного пребывания жильцов дома и стабильного функционирования города», - подчеркнула она.

До этого мы писали, что украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.

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