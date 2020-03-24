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Стало известно, на каких условиях МВФ готов выделить Украине транш в рамках борьбы с эпидемией коронавируса

Об этом в эфире украинского телеканала рассказала замглавы ОПУ Юлия Ковалив, передает Politeka.net.

Как известно, на днях президент Украины Владимир Зеленский по телефону общался с директором-распорядителем Международного валютного фонда.

МВФ готов выделить Украине средства на борьбу с коронавирусом при условии, если Верховная Рада утвердит закон "о банках", который не позволит возвращать национализированные банковские учреждения бывшим владельцам.

Отвечая на вопрос в студию «Какие ключевые условия ставит МВФ перед Украину чтобы предоставить дешевые средства?» Юлия Ковалив заявила следующее: «В первую очередь — это принятие законопроектов, которые касаются дальнейшей стабилизации и развития банковской сферы. Так называемый закон «о банках».

Замглавы Офиса президента также добавила, что в скором времени соответствующий законопроект будет внесен в Парламент.

Как известно, сейчас НБУ договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с Фондом относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина рискует остаться без денег МВФ. Сообщалось, что руководство МВФ решило не выделять Украине $5,5 млрд в рамках программы сотрудничества.

Такое решение якобы связано с тем, что правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку.

Помимо этого, как утверждают инсайдеры, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали в странах Запада.

А теперь западные инвесторы переживают, что олигархи якобы могут увеличить свое влияние на новый Кабинет министров Украины.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около $5,52 млрд

Напомним, Украина останется без денег МВФ: подробности сурового вердикта.

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