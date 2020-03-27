Перед Пасхой курс доллара в Украине может достичь психологической отметки в 30 гривен

Подобный прогноз в комментарии журналистам озвучил финансовый эксперт Владимир Мазуренко, передает Главред.

По его словам, на девальвацию национальной валюты может повлиять продление карантина до 24 апреля, падение цен на мировых сырьевых рынках и падение доходов.

Мазуренко не сомневается, что в этих реалиях в Украине будет зафиксирована нехватка наличного доллара, а иностранцы будут избавляться от украинских долговых бумаг.

"Пандемия уже ударила по мировой экономике, остановила работу целых сфер. Рассчитывать на то, что движение гривни в сторону девальвации будет развернуто как минимум во время карантина, не стоит. Думаю, что по итогам года можем получить курс в 30 грн/долл, тогда эта отметка должна быть преодолена уже в следующем месяце", – озвучил аналитик свой прогноз.

До этого мы сообщали о том, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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