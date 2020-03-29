Украинцев призывают быть осторожными с получением средств на кассе ПриватБанка и всегда проверять чек на месте

Как передает Politeka.net, один из возмущенных клиентов подробно описал аферу, жертвой которой он стал, на портале "Минфина".

67-летнего пенсионера, по его словам, ввели в заблуждение на кассе одного из отделений ПриватБанка, назвав кредитные средства - доступными, то есть мужчина подумал, что это его личные деньги, и без задней мысли снял 7000 гривен.

"В отделении банка спросил у кассира,- сколько денег на моей Универсальной карте? Ответ: «Доступных средств — 7500 грн». Как потом оказалось, доступных было 500, а 7000 был лимит, который мне навязали без согласия, и который на сайте Приват24 так и называется «Лимит», а «Доступные» — это положенные клиентом деньги. Т.е. кассир умышленно ввела в заблуждение, назвав лимит моими собственными средствами", - описал ситуацию клиент.

Мужчина добавил, что накануне делал перевод товарищу 7000 гривен и подумал, что из-за ошибки средства вернули.

"Мне 67 и — куча болезней, я не помнил точно сумму. Неделей раньше делал перевод товарищу примерно на 7000, который не прошел из-за ошибки в имени. Подумал, что это возврат. Поэтому не удивился увеличению счета. Но подумал, зачем мне на Универсальной карте такая сумма, ведь там комиссия — 1%, с нее плачу только за квартиру. И снял 7000, как свои. Еще переспросил о комиссии. Кассир подтвердила, — 1%, т.е. 70 грн, а сняла — 4%, т.е. 266 грн! Разница — 194 грн для меня 10-я часть пенсии", - пожаловался мужчина.

По его словам, он сразу обратился на горячую линию. Реакция последовала только на четвертый день.

"Ответили, что кассир ничего объяснять не должна. А оформить кредит без согласия, воспользовавшись электронной подписью может. «Проверяйте чек не отходя от кассы». Т.е. если не поймал кассира на афере сразу, то поезд ушел. Обидно не за 194 грн. А за то, что единственный надежный банк скомпрометирован", - подытожил разочарованный клиент.

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