Курс валют в Украине30 марта удивит всех, доллар и евро решат преподнести гривне настоящий урок

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, стоимость ста долларов обойдется вам в 2818,3 гривны. Столько же она стоила и в предыдущий банковский день, 27 марта. А вот стоимость евро вырастет: за сто банкнот придется отдать 3090,27 гривен (+3,94).

При это экономист «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что доллар и дальше будет ползти вверх.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, курс гривны будет устойчивым и до осени и сохранится примерно на нынешнем уровне. Такой прогноз рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, больше 28 гривен доллар стоить не будет.

"Юпитер всегда вызывает оптимизм на рынке. А в апреле и мае он будет очень силен. И после некоего кризиса гривны, который мы наблюдали до сих пор, последует оптимистичная волна, и наша нацвалюта больше обесцениваться не будет пока что", – уверяет астролог.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.