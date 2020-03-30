Украинцы жалуются, что Приватбанк не выдает валюту, которая лежит на ихних счетах

Клиенты Приватбанка возмущены тем, что не могут получить свои деньги, несмотря на заявление замглавы НБУ о том, что банки получили валюту. О такой ситуации пишут в комментариях на портале «Минфин».

«В новостях было много информации о том, что наличку в банки доставили. А когда ее можно будет снять? Нет ни одного комментария. Кстати очень смешно смотрятся статьи аналитиков о том, насколько вырос или упал спрос на доллар в банках. Валюту не продают!», - возмущается клиент Приватбанка 28 марта.

Буквально сразу же появляется и другой подобный комментарий.

«Сегодня через Приват24 хотел заказать 1800 долларов США, которые лежат на приват -вкладе на вторник 31.03.20, но появляется сообщение, что валюту не выдают в связи с карантином (не вижу ни какой логической связи). Считаю это грубейшем нарушением законодательства. Прошу НБУ, прокуратуру обратить на это внимание и принять соответствующие меры», - пишет клиент Приватбанка.

Ответ финучреждения в обоих случаях был один и тот же:

«К сожалению, возможность выдачи средств не всегда зависит только от нас. Позвольте сообщить, что сейчас банк активно занимается вопросом возможности подкреплением наличной валютой для дальнейшего комфортного обслуживания наших клиентов. Мы сожалеем, что данная ситуация нанесла неудобства, в то же время искренне надеемся на Ваше понимание. Просим проявить немного терпения, пока мы сможем возобновить проведение операций в стандартном режиме», - ответил представитель Приватбанка.

Напомним ранее сообщалось, что Национальный банк получил из-за границы партию наличного доллара США, чтобы пополнить кассы банков наличными. Первый аукцион по обмену безналичной валюты с объемом $ 130 млн состоялся 25 марта. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По его словам, участие в этой операции приняли 11 из 14 банков. Это делается, чтобы банки смогли удовлетворить спрос своих клиентов на снятие наличных в долларах или евро.

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