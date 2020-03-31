Появились подробности упрощения процедуры предоставления украинцам субсидий
Об этом пишет РБК-Украина.
Как рассказывала ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная, в условиях карантина украинцы смогут быстрее получить субсидии.
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Чтобы получить субсидию тем гражданам, кто потерял работу, в том числе из-за введенного карантина на фоне эпидемии коронавируса, необходимо стать на учет в Центр занятости в качестве безработного.
Также правительство планирует компенсировать получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен на период карантина.
Не стоит забывать, что все украинцы, которые имеют право на получение субсидий, могут оформить ее онлайн. Для этого нужно:
- Зайти на сайт Министерства соцполитики;
- Зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID;
- Заполнить заявление о назначении субсидии;
- Заполнить декларацию о доходах и расходах.
Также добавим, что в прошлом году средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1 200 гривен.
Ранее мы рассказывали, как украинцам будут выплачивать пенсию в условиях карантина. До конца карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, украинцам не будут индексировать пенсии, а также повышать. Однако и уменьшать не будут.
Что касается социальных работников, то они будут получать дополнительные надбавки за то, что ходят домой к людям, которым нужна помощь. На период ограничительных мер эти работники получат + 100% от своего оклада.
Все выплаты переселенцам (пенсии, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы), согласно утвержденному законопроекту, также будут выплачиваться в период карантина.
Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.
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