Появились подробности упрощения процедуры предоставления украинцам субсидий

Об этом пишет РБК-Украина.

Как рассказывала ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная, в условиях карантина украинцы смогут быстрее получить субсидии.

Чтобы получить субсидию тем гражданам, кто потерял работу, в том числе из-за введенного карантина на фоне эпидемии коронавируса, необходимо стать на учет в Центр занятости в качестве безработного.

Также правительство планирует компенсировать получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен на период карантина.

Не стоит забывать, что все украинцы, которые имеют право на получение субсидий, могут оформить ее онлайн. Для этого нужно:

Зайти на сайт Министерства соцполитики;

Зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID;

Заполнить заявление о назначении субсидии;

Заполнить декларацию о доходах и расходах.

Также добавим, что в прошлом году средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1 200 гривен.

Ранее мы рассказывали, как украинцам будут выплачивать пенсию в условиях карантина. До конца карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, украинцам не будут индексировать пенсии, а также повышать. Однако и уменьшать не будут.

Что касается социальных работников, то они будут получать дополнительные надбавки за то, что ходят домой к людям, которым нужна помощь. На период ограничительных мер эти работники получат + 100% от своего оклада.

Все выплаты переселенцам (пенсии, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы), согласно утвержденному законопроекту, также будут выплачиваться в период карантина.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

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