Экономист рассказал, на сколько вырастет курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине может вырасти до 31 гривны

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает «Главред».

Согласно прогнозу эксперта падение национальной валюты может быть больше, нежели предусмотрено правительством.

"Судя по показателям, уже сейчас на 2020 год закладывается падение ВВП на 9-11%. Это очень существенно. Такой прогноз, в принципе, корректный. Однако, если правительство не сумеет контролировать ситуацию, то падение будет более существенным", – говорит эксперт.

Вместе с тем, по прогнозу экономиста, ближайшие два-три месяца курс в Украине особо не изменится. Однако позже ожидается падение, это произойдет ближе к концу года.

"Сейчас курс ожидается на уровне 29,5 гривен за доллар вместо прежних 27 гривен за доллар. Речь идет о среднегодовом показателе. А это значит, что на конец 2020 года правительство закладывает курс на уровне приблизительно 31 гривна за доллар", – рассказал экономист.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине ожидается на уровне 29,5 грн, согласно обновленному прогнозу правиетльства. Выдержки из нового макроэкономического прогноза обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.