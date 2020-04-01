Государственный ПриватБанк меняет механизм начисления штрафов в условиях карантина

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, на портале Минфин появилась жалоба от недовольного клиента, которого не смогли проконсультировать сотрудники ПриватБанка относительно "кредитных каникул".

По его словам, он не смог получить консультацию у оператора относительно того, что будет с кредитной картой на время карантина в Украине.

"Сегодня обратился в ПриватБанк, через Приват24 с вопросом о кредитных каникулах но вразумительного ответа так и не добился от них. Оператор чата Дарья только и может, что ссылаться но официальную страницу архивных новостей банка, где вообще отсутствует любая информация по данному вопросу. Ответы ждать приходится по долгу, оператор как и банк безответственные и не способны предоставить никакой информации", - пожаловался недовольный клиент на сервис банка.

В комментариях под негативным отзывом сотрудник ПриватБанка попытался оправдаться за ситуацию с консультацией и раскрыл детали "кредитных каникул".

"ПриватБанк, понимая сложную ситуацию, возникшую в результате пандемии и введенных дополнительных мер для предотвращения распространения вируса принял следующее решение, об условиях пользования кредитной линии по всем кредитным картам. С 01.03.2020 по 30.04.2020 Банк отменяет начисление штрафов / пеней и ответственности согласно ст. 625 ГКУ, а также до 31.05.2020 начисляет проценты только по базовой процентной ставке для клиентов с просрочкой обязательств по договору по кредитным картам", - сказано в сообщении, которое было опубликовано под негативным отзывом.

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