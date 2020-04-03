Государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в условиях карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что из-за эпидемии опасного вируса и карантина отделения ПриватБанка будут работать с рядом ограничений и по специальному графику.

Но руководство банка успокоило клиентов и напомнило, что мобильное приложение Приват24 будет и дальше работать в обычном режиме.

Отделения получили новые графики работы: с 9:00 до 12:00 или с 10:00 до 13:00 без перерыва, или с 9:00 до 15:00 или с 10:00 до 16:00 с обязательной санитарной уборкой, которая должна проводиться в промежуток с 12:30 до 13:30.

Помимо этого, руководство банка утвердило ограничение на количество посетителей внутри отделения в зависимости от площади помещений.

Украинцы гневно отреагировали на такие изменения в работе отделений ПриватБанка. Клиенты жалуются, что из-за изменения графика работы им придется занимать очередь в банк еще до открытия самого отделения.

ПриватБанк, в свою очередь, порекомендовал клиентам уточнять режим работы отделений по телефону для справок 3700 или на официальном портале национализированного банка.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк в условиях карантина ввел в Украине "кредитные каникулы". Изменения коснутся представителей малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей.

Отмечается, что кредитными каникулами смогут возпользоваться деже те, у кого была задолженность.

Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.

Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус: появилось объяснение ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, украинцам разрешат пользоваться просроченными картами: что нужно знать клиентам.

Также Politeka писала про отказ в возврате средств во время карантина: ПриватБанк объяснил, что происходит.