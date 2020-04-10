Клиенты ПриватБанка ошарашены появлением непонятных задолженностей

Об очередном инциденте на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, еще в 2013 году она получила в ПриватБанке кредитную карту с лимитом в 300 гривен, но через время кредит был обнулен.

А за короткий промежуток времени ее задолженность якобы выросла с 300 гривен до 120 тысяч.

"Я немного попользовалась ей, но в 2014 году кредит полностью обнулился. Есть распечатка. 2 года назад банк стал рассказывать мне, что я должна им кучу денег, сейчас это около 120 000 грн", - рассказывает она.

Клиентка также отметила, что некоторые сотрудники ПриватБанка даже предлагали ей "решить этот вопрос" за определенную плату.

"Не раз подходила в отделения, где мне то предлагают «решить вопрос» за определенную плату. 1 раз сотрудник вообще повел себя неадекватно (Одесса, ул. Успенская 60) хамил и грубил, после моего отказа оплачивать 7000. Девочки — операторы в этом вопросе не компетентны. Интересно, это только по одесскому региону такая некомпетентность или везде? Говорят, единственный выход — обращение в суд. Я уже на взводе, готова, но может есть какой еще либо вариант, кто в курсе, подскажите?", - задалась она вопросом.

"Добрый вечер! Описанная Вами ситуация требует тщательной проверки. Позвольте нам ее провести. Данный вопрос уже рассматривается специалистами. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. По результату Вас проинформируем. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, переполох в ПриватБанке, платежи не проходят: экстренное заявление.

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