ПриватБанк продолжает удивлять клиентов качеством предоставляемых услуг

Негативный отзыв был опубликован недовольным клиентом на тематическом портале Минфин.

По его словам, сперва у него были проблемы с доступом к Приват24, а через время банк обнулил его кредитный лимит.

"В конце марта я не смог войти в Приват24 через компьютер (пробовал 10раз - Авторизация отклонена). Дозвонился, заявку приняли. В этот же день вечером пришло сообщение — нет, не дали возможность подключения, а «Кредит по Карте Универсальная 0 грн», было 30000грн. И просят погасить кредит. Позвонил, не объясняют, просят погасить кредит до конца мая. Зашел в мобильное приложение — кредит 15118грн. С Карточки для выплат перебросить на Универсальную карточку не получилось. Через 3 дня и вход в мобильное приложение заблокировано", - жалуется он.

Клиент также отметил, что он погасил задолженность заранее, но теперь он не может оплатить коммунальные услуги из-за блокировки.

"У меня открыт депозит, есть деньги на Карточке для выплат, нет задолженности. При этом я пенсионер, соблюдаю карантин, хотелось бы заплатить комм. услуги — ан нет. Где мои деньги, где Приват24? Видимо, они переехали в другую страну. Там веселее. Хорошо хоть пенсию получаю в Ощадбанке", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - ответил на жалобу представитель банка.

Напомним, переполох в ПриватБанке, платежи не проходят: экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, обнуление карт украинцев и новые условия кредитования: ПриватБанк объяснил, что происходит.

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