Что произойдет с курсом на этой неделе

Курс доллара в Украине опустится уже на текущей неделе

Согласно прогнозам, до 20 апреля «зеленый» упадет на 10-15 копеек и достигнет отметки в 27 гривен.

При этом руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара будет снижаться, но падение быстро прекратится. Как только появится возможность, игроки используют низкую стоимость и снова запасутся валютой.

По мнению аналитика, в ближайшее время гривна будет торговаться в диапазоне 27-27,5 гривны за доллар.

В свою очередь, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "бакс", передает «Главред».

Также мы ранее сообщалось, что гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов.

Эксперты уверяют, что положение дел на валютном рынке будут зависеть от того, как быстро Верховная Рада возьмется за рассмотрение правок к закону о запрете ренационализации банков (антиколомойский закон) и от того, сколько валюты продаст из резервов Национальный банк, дабы сдержать падение гривны на рынке.

По словах президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, доллар и гривну ждут "качели" в ближайшие дни, поэтому украинцев могут удивить новые цифры в обменниках.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.