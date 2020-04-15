Руководитель АО "БАНК СИЧ" Валерий Раздорожный рассказал о том, как в нынешние непростые времена обстаят дела у возглавляемого им финансового учреждения

Об этом сообщает Hyser

По его словам, согласно плановой процедуры обновления рейтинговой оценки АО "БАНК СИЧ" (код по ЕГРПОУ — 37716841) было присвоено долгосрочный кредитный рейтинг заемщика.

"Для определения рейтинговой оценки НРА «Рюрик» использовало предоставленную АО "БАНК СИЧ" внутреннюю информацию и квартальную финансовую отчетность за период с 01.01.2018 г. по 01.01.2020 г. включительно, а также публичную информацию и собственные базы данных. В результате рассмотрения Рейтингового отчета №SICHB-КРП-005-ОН был сформулирован Вывод об определении рейтинговой оценки и принято решение о подтверждении АО "БАНК СИЧ" долгосрочного кредитного рейтинга заемщика на уровне uaAA + инвестиционной категории с прогнозом "стабильный", - отмечает Валерий Раздорожный.

По его словам, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaАА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

"Прогноз «стабильный» указывает на отсутствие предпосылок для изменения уровня рейтинга в ближайшей перспективе. Знак "+" указывает на промежуточный уровень рейтинга относительно основных уровней. При определении рейтинговой оценки были обобщены наиболее существенные факторы, влияющие на уровень кредитного рейтинга банковского учреждения", - говорит Задорожный.

Отметим, что положительными факторами для АО "БАНК СИЧ" являются:

Высокие значения показателей ликвидности. По состоянию на 01.01.2020 г. коэффициенты покрытия ликвидностью (LCR) значительно превышали минимально установленный уровень. Отношение высоколиквидных активов к текущим обязательствам составляло 101,3% при рекомендуемом минимуме 70%.

Высокое качество портфеля ценных бумаг. По состоянию на отчетную дату портфель ценных бумаг Банка был представлен ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ. Объем процентных доходов по ценным бумагам в 2019 г. составил 24,3 млн. грн.

Достаточные показатели эффективности деятельности. По результатам 2019 г. Банк получил 19,8 млн. грн. чистой прибыли с коэффициентом эффективности деятельности на уровне 117,8%.

Достаточный уровень защищенности активов собственным капиталом. По состоянию на 01.01.2020 г. уровень покрытия активов и кредитно-инвестиционного портфеля собственным капиталом составлял 11% и 29% соответственно.

Высокий уровень финансовой прозрачности и информационной открытости Банка, что нашло свое отражение в детальном и комплексном раскрытии информации, необходимой для определения кредитного рейтинга. Это позволило снизить степень неопределенности в оценке кредитоспособности и анализе финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Кроме того, Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" определило рейтинг надежности депозитных вкладов АО «БАНК СИЧ» на уровне r4.

Уровень надежности r4 означает высокую надежность вкладов, деятельность банка характеризуется умеренной зависимостью от финансово-экономических условий, а также рыночной конъюнктуры. Вероятность возвращения вкладов — высокая.