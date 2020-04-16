Появились уточнения относительно «карантинной тысячи», котрую должны выплатить украинцам
Предоставление такой финансовой помощи предусмотрено решением Верховной Рады об изменениях в бюджет.
Для выплаты единоразовой помощи в размере 1000 гривен больше чем 10,6 миллиона украинцев будет направлено более 10 млрд гривен.
Выплаты полагаются:
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пенсионерам, размер пенсии которых с учетом всех надбавок не превышает 5 тыс. грн на 1 апреля 2020-го;
лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью. Однако сюда не входят те лица с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца;
неработающим лицам, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.
Согласно данным Министерства социальной политики, пенсионные выплаты в размере до 4 тысяч гривен получает 82,7% украинцев.
Стоит отметить, что после того, как изменения в государственный бюджет - 2020 вступят в силу, то правительству понадобится 5 дней для того, чтобы начать выплачивать единоразовые выплаты всем категориям людей которым они предусмотрены.
Ориентировочно, это произойдет после 20-го числа апреля. Отметим, что изначально озвучивались более ранние сроки получения финансовой помощи.
Напомним, выплаты готовятся урезать, украинцам объяснили, кого оставят без денег: «сначала на 400 гривен, потом на 900».
Как сообщала Politeka, Рада резко изменила бюджет для пенсионеров: что теперь будет с доплатами и как получить деньги.
Также Politeka писала про перерасчет выплат в мае, сумма увеличится: сколько украинцы будут получать после индексации.