Индексацию пенсий на 11% в Украине проведут в мае, однако после этого выплаты вырастут не у всех
Ожидается, что в мае прибавку получат около 10,2 из 11,4 млн украинцев. Повышение не грозит тем, кто уже сейчас получает доплаты.
Также важно отметить, что на 11% будут повышать расчетный размер пенсии (то, что заработали), а не ту выплату, которую пенсионеры получают на руки. Тем, у кого уже сейчас с учетом всех прибавок пенсия выше расчетной более чем на 11%, после индексации выплаты не станут выше.
Индексация не повлияет на размер пенсии в таких случаях:
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- если фактический размер пенсии выше, чем расчетный;
- если пенсию получают по "специальным" условиям.
Добавим также, что в среднем после индексации пенсии вырастут на 260 грн. Минимальную выплату для тех, кто выполнил требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), повысят до 2100 грн.
Отметим, что индексацию на 11% должны были провести еще в марте. По крайней мере, так было годом ранее. Однако, в 2020 году деньги в бюджете на индексацию не заложили, поэтому повышение состоится только в мае.
Отметим, украинским пенсионерам могут урезать пенсию из-за разовых подработок. Чтобы не пострадать, в таких случаях нужно обязательно предупреждать Пенсионный фонд. Иначе пенсионера могут признать трудоустроенным, и лишить индексации за несколько лет.
Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.
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