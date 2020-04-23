Государство выделит финансовую помощь ФОПам и малообеспеченным семьям на каждого ребенка до 10 лет
Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Команда Зеленського", появилось соответствующее постановление Кабмина.
Согласно документу, ФОПы первой и второй группы плательщиков единого налога, платили единый социальный взнос. Это около 300 000 семей. На каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).
Также помощь получат граждане, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен.
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Ранее мы сообщали, правительство приняло решение смягчить правила получения субсидий на оплату коммуналки. Украинцы отныне смогут получить выплаты, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Такое решение правительство приняло 22 апреля на своем заседании.
До этого, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно.
Кроме того, мы писали, что украинцам выплатят материальную помощь по безработице после завершения карантина. Отмечается, что минимальная сумма пособия, будет составлять 650 гривен, и возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.
В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.
Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали, за что можно не платить на карантине: "Повезет лишь тем, кто..."