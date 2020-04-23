Государство выделит финансовую помощь ФОПам и малообеспеченным семьям на каждого ребенка до 10 лет

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Команда Зеленського", появилось соответствующее постановление Кабмина.

Согласно документу, ФОПы первой и второй группы плательщиков единого налога, платили единый социальный взнос. Это около 300 000 семей. На каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Также помощь получат граждане, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен.

Ранее мы сообщали, правительство приняло решение смягчить правила получения субсидий на оплату коммуналки. Украинцы отныне смогут получить выплаты, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Такое решение правительство приняло 22 апреля на своем заседании.

До этого, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно.

Кроме того, мы писали, что украинцам выплатят материальную помощь по безработице после завершения карантина. Отмечается, что минимальная сумма пособия, будет составлять 650 гривен, и возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.

В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.

Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, за что можно не платить на карантине: "Повезет лишь тем, кто..."