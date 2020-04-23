Власти просят внести правки в бюджет из-за нехватки средств на выплаты

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Фонда соцстрахования Украины (ФССУ).

В частности, дирекция фонда внесла свои предложения относительно изменений в годовой бюджет.

В ведомстве подчеркнули, что изменения нужны для "стабилизации финансового состояния и своевременного осуществления ведомством всех выплат в полном объеме".

В пресс-службе рассказали, что в текущем году с целью компенсации утраченного заработка, обеспечения социальной защиты, оказания финансовой и медицинской помощи фонд выделил почти 7,5 млрд гривен.

Пострадавшие на производстве украинцы и их семьи получили уже 2,813 млрд гривен, и для повышения этих выплат было дополнительно направлено почти 77 млн.

В фонде также рассказали, что направили 4,375 млрд грн на предоставление материального обеспечения работающим. Например, пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам. По состоянию на вчера, 22 апреля, профинансированы заявления-расчеты, представленные работодателями до 20 марта.

Но в ФССУ предупреждают, что из-за нехватки резерва средств в бюджете фонда на 2019 и 2020 годы, а также из-за низкого уровня поступления ЕСВ они были вынуждены продлить сроки финансирования расходов по листам нетрудоспособности на 11 дней. Соответственно, денег в фонде хватит не всем, поэтому ведомство просит внести изменения в бюджет.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитывают несовершеннолетних детей, составит от 2800 до 3020 гривен

Напомним, украинцам выдадут новую помощь, названо главное условие.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут деньги на карантине: "перечислят тем, у кого...".