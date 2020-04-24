Некоторые уже получили такие выплаты

Доплаты в размере 300% от обычной заработной платы выдадут вместе с зарплатой за апрель

Как, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, такую доплату получат все врачи, которые работали с больными уханьским вирусом.

"Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - заявил он.

По словам главного санврача, сотрудники больниц, в которые больные поступали с марта, уже получили такую надбавку.

Кроме того, что местная власть может выписывать врачам дополнительные премии на свое усмотрение.

Напомним, ранее мы писали о том, что когда ограничения связанные с эпидемией будут сняты, в течение 30 дней украинцы должны получить помощь по безработице.

Отмечается, что минимальная сумма помощи, будет составлять 650 гривен, а возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.

В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.

Напомним, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

Как сообщала Politeka, в Украине ослабили карантин: что теперь можно делать, "поездки в транспорте и...".

Также Politeka писала, что Зеленский экстренно обратился к украинцам перед майскими праздниками: "В Украине начинаются...".