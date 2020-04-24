Украинцев предупредили о задержках в выплатах пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родах

Об этом заявил Фонд социального страхования Украины.

Отмечается, что выплаты задержат на 13 дней.

В бюджете не хватило денег для выплат. Такую ситуацию объяснили уменьшением поступлений ЕСВ из-за того, что размер фонда оплаты труда по стране оказался более низким, чем прогнозировальсь, а также из-за уменьшения объемов производства во время карантина.

В Фонде добавили, что срок может измениться, поскольку зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет фонда.

"В марте на счет Фонда поступило 2,1556 млрд гривен доли единого взноса, расходы Фонда за тот же период составили 2,2555 млрд гривен. По итогам i квартала в Фонд поступило на 219,3 млн грн меньше доли ЕСВ от плана", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сроки поступлений выплат зависят и от даты подачи заявлений-расчетов на выплату больничных от работодателя. В ФСС советуют украинцам быть на связи с работодателем и бухгалтером предприятия, чтобы знать дату подачи заявления-расчета.

Зная дату, следить за выплатами можно на телеграмм-канале ФССУ, там представлена самая актуальная информация.

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