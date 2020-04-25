В мае в Украине проведут индексацию пенсий, а страховые пенсии вырастут на 11%

По информации «Апострофа», размер повышения пенсий регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 251 от 1 апреля 2020 года.

Что касается индексации пенсий, то ее размер зависит от потребительских цен на 2019 год и роста зарплат. Кабмин, исходя из этих данных, установил коэффициэнт повышения выплат пенсионерам в этом году в размере 1,11.

Перерасчет пенсий коснется 6,9 млн. украинцев. Если размер повышения не дотягивает до 100 гривен, устанавливается доплата до этой суммы, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Для украинцев, чья пенсия не превышает 2100 гривен, правительством предусмотрена доплата. Эта компенсация в дальнейшем будет учитываться и при других перерасчетах пенсий. По информации Кабмина, на нее смогут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины - не менее 35 лет.

Важная деталь: повышение пенсий пройдет автоматически, и на карты пенсионеров уже придут новые суммы. То же касается и разноса пенсий сотрудниками «Укрпочты».

Кроме того, в апреле свыше 10 миллионов пенсионеров, у которых пенсия меньше пяти тысяч гривен, получат единоразовую доплату в размере тысячи гривен в связи с карантином из-за китайского вируса.

Пенсионерам старше 80 лет с апреля будут доплачивать по 500 гривен ежемесячно. Это коснется мужчин и женщин со страховым стажем 25 и 20 лет соответственно и тех, у кого размер пенсии с учетом всех доплат не доходит до 9 205,19 гривен.

Если с 500-гривневой надбавкой все равно получается менее 2600 гривен, происходит начисление компенсации до этой суммы.

Ранее мы писали о том, что в Украине назрели серьезные проблемы с выплатами при рождении ребенка, больничными и так далее. Сообщается, что различные виды социальной помощи будут поступать на счета украинцев в банках с существенными задержками.

Прогнозируемые сроки задержек выплат - около 13 дней. И они связаны, в первую очередь, с тем, что в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), поскольку объемы производства в Украине существенно уменьшились из-за пандемии китайского вируса и карантина.

Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

Также Politeka писала, что изменены правила оплаты коммуналки, что нужно знать и кого это коснется.