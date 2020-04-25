На Майские праздники произойдут изменения в работе украинских банков
Как передает Politeka.net, обновленный график представили в пресс-службе НБУ.
Изменения произойдут в связи с распоряжением Кабинета министров Украины о праздничных и выходных днях.
Так, банки будут закрыты в пятницу, первого мая, а второго и третьего числа - согласно обычному графику.
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Кроме того, закроются украинские банки и в субботу, девятого мая и в понедельник одиннадцатого числа.
График десятого мая останется без изменений.
Ранее, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказал, какую помощь граждане будут получать во время карантина.
По его словам, в условиях карантина правительство планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время ограничительных мер. Также он отметил, что уже были увеличены минимальные выплаты и скоро повысят размер пособия по безработице.
Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.
Карантин продлится до 11 мая, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.
Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.
Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».