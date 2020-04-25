На Майские праздники произойдут изменения в работе украинских банков

Как передает Politeka.net, обновленный график представили в пресс-службе НБУ.

Изменения произойдут в связи с распоряжением Кабинета министров Украины о праздничных и выходных днях.

Так, банки будут закрыты в пятницу, первого мая, а второго и третьего числа - согласно обычному графику.

Кроме того, закроются украинские банки и в субботу, девятого мая и в понедельник одиннадцатого числа.



График десятого мая останется без изменений.

Ранее, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказал, какую помощь граждане будут получать во время карантина.

По его словам, в условиях карантина правительство планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время ограничительных мер. Также он отметил, что уже были увеличены минимальные выплаты и скоро повысят размер пособия по безработице.

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 11 мая, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».



