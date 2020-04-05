В апреле украинцы получат две платежки за газ. В Нафтогазе раскрыли новую цену для формирования тарифа

В этом месяце украинцев ждут две платежки за газ: одна за объем потребленного газа в марте, а вторая за транспортировку в апреле.

В первой платежке тариф для всех будет одинаковым и составит 4,33 гривны за кубометр потребленного газа. Стоит отметить, что в мартовских платежках эта цена была на 13,5% дороже. Эта цифра устанавливается Нафтогазом каждый месяц и не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом, к оптовой цене добавляют НДС, наценку газ сбытов и Укртрансгаза.

Во второй платежке цена будет разной для разных областей и областных районов, так как речь идет о стоимости транспортировке. Так, дешевле всего эта услуга обойдется киевлянам (0,34 гривны за кубометр газа), а дороже всего – для жителей части Львовской области (2,39 гривны).

Стоимость транспортировки ниже всего в густонаселенных городах и возрастает пропорционально снижению плотности населения. Поэтому, самые высокие цифры будут в платежках жителей сел и поселков, а также небольших городов.

Также стоит отметить, что украинцы, не потреблявшие газ в марте или апреле, все равно заплатят по платежкам: если не за потребленный газ, то за его транспортировку. Это связано с тем, что оплату за эту услугу сделали фиксированной.

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