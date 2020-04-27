Глава украинского правительства Денис Шмыгаль уверен в том, что среднестатистической украинской семье из четырех человек сможет прожить на 16 тысяч гривен

Об этом премьер-министр заявил в комментарии журналистам украинских СМИ, передает Politeka.net.

По его мнению, украинцам пережить карантин поможет низкооплачиваемая работа. Это, например, укладка брусчатки, озеленение и тому подобное. То есть, говорит чиновник, это работа, на которую человек может претендовать и сразу получить ее.

«Во-первых, мы таким образом уберем в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Такая идея», – подчеркнул Шмыгаль.

То есть, посчитал премьер, если в семье из двух взрослых и двух детей взрослые будут зарабатывать по восемь тысяч гривен каждый, это поможет им пережить тяжелые времена. По мнению чиновника, денег хватит, чтобы прокормиться.

На такие вещи как одежда и прочее этого, конечно, будет, мягко говоря, маловато. Однако, подчеркнул чиновник, речь идет «сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить».

Подобная арифметика немало разозлила украинцев, которые и так еле сводят концы с концами. Под публикацией оставили свыше полутысячи возмущенных комментариев, в которых разнесли власти за цинизм.

«Так установите одинаковые зарплаты по 8 тыс грн всем, в том числе и вам. И пенсии тоже. А написать распоряжение на премию в 600% многие бы сумели. Совесть надо иметь, вам народ доверил управлять, он у вас это все и заберет», «Высшая математика. Если 16 тыс. хватает на 4 человека, то почему 47 тыс. мало для одного судьи?», «Чтобы он жил на такие деньги остаток жизни», «Человек, который живет в другой стране. Такое впечатление, что ездят на работу с Германии. Какие 8 тыс? 3 - 4000 медики, рабочим больше не платят, потому что кризис. Спустись на землю, уважаемый», «Ой насмешил, а сам не пробовал прожить, только не путая гривны с долларами?», «Он точно упал с луны. Что он несет? Где он видел 16 тысяч?», «А к депутатам почему это не относится? Они что не в Украине живут?», – негодуют люди.

Напомним, безработным украинцам раздадут деньги на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

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