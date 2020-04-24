Может быть и вторая волна снижения цен

В Национальном банке рассказали о снижении цен в 2020 году

Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

По его словам, в текущем году в Украине цены на дизельное топливо и бензин могут снизиться на 10-15%. Это объясняется обвалом цен на нефть в мире.

Отмечается, что в макропрогнозе НБУ заложили стоимость барреля нефти на уровне 35 долларов.

При этом замглавы НБУ добавил, что цены на нефть будут снижаться и дальше. Если так и пойдет, то украинцы будут платить за бензин и дизтопливо на 10-15% меньше.

Стоит отметить, что в конце марта в Украине несколько снизилась стоимость бензина, цены упали более чем на 2 гривны за литр.

По словам экспертов, сейчас наценка на бензин у крупных украинских АЗС составляет 5-10% и они ее увеличивать не будут, так как для автомобильных заправочных станций имеют значение именно объемы, а не наценка.

Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, впервые в истории став отрицательной. 22 апреля нефть марки Brent опустилась к минимуму двадцатилетней давности. Июньские фьючерсы на нефть торговались ниже $16 за баррель.

При этом аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки заявил, что нефть в обозримом будущем может достичь отметки в минус 100 долларов за баррель. По его словам не совершенно реальный сценарий.

Однако, 24 апреля цены на нефть начали подниматься. На Лондонской бирже ICE цена нефти сорта Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. По состоянию на 10 часов по Киеву стоимость барреля составляет 21,52 доллара.

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