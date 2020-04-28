Нынешняя эпидемия вируса из Китая спровоцирует существенные убытки в Украине, которые ударят по всем

Об этом сообщил советник президента Украины и экономист Олег Устенко, передает «Гордон».

«Мировая экономика входит в пике. Прогнозы, которые сейчас звучат, более чем удручающие. Если раньше говорили о замедлении темпов экономического роста, то сейчас речь об экономическом падении. Это означает, что пострадают все страны, и прежде всего те, которые ориентированы на экспорт. А Украина – из таких стран. Любое ухудшение на внешних рынках будет означать значительный удар по нам», - отметил он.

Исключением, по словам Устенко, является сельское хозяйство. Поэтому Украина сможет на этом, якобы, даже заработать.

«Все вместе – и коронакризис, и глобальные экономические проблемы – будут стоить Украине около 8,5% ВВП. Это рост, который мы не получим, плюс наше падение. Мы должны были вырасти в этом году на 3,5%, а упадем на 5%. Речь идет о величине более $10 млрд. Мировая экономика в этом году может упасть на 5–10», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидается резкое падение зарплат в 2020 году. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, сделанным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным, размер средней зарплаты, учитывая инфляцию, снизится на 13,9% и составит 11 079 грн.

В то же время, рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).

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