Стало известно, как выросла средняя зарплата в Украине по сравнению с прошлым годом
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Госстата.
Согласно опубликованным данным, реальная зарплата в Украине увеличилась на 9,3% в марте 2020 года, если сравнивать с показателями прошлого года.
В Госслужбе статистики отметили, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте по сравнению с февралем текущего года возросла на 5,5%, а если считать в годовом промежутке (март-2020 к марту-2019) - на 11,8%, составив 11446 грн.
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В пресс-службе также добавили, что реальная зарплата в феврале составляла 10847 грн, январе - 10727 грн и декабре - 12264 грн.
Самый высокий уровень зарплат в марте текущего года зафиксирован в украинской столице (17990 грн), самый низкий в Черновицкой области (8285 грн).
Подытоживая, в ведомстве подчеркнули, что наибольший рост средней зарплаты штатных работников в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года наблюдался в Луганской (на 18,6%) и Херсонской областях (на 15,8%).
Отметим, что по Украине прокатились голодные бунты, несмотря на то, что Госстат утверждает о росте средней зарплаты.
У людей больше нет денег, чтобы попросту сидеть на карантине, поэтому они выходят на массовые акции протеста с требованием открыть их рабочие места, которые были закрыты по решению властей.
27 апреля сотни жителей вышли на протест против жесткого карантина в Черновцах и Полтаве.
Торговцы считают несправедливой ситуацию, когда закрытые помещения супермаркетов продолжают работу, а рынки на открытом воздухе – нет. Люди также не согласны с карантинными ограничениями и просят власти разрешить им работать в условиях пандемии китайского вируса.
После того, как по стране прокатились бунты, испуганный Владимир Зеленский поручил Кабмину изучить возможность открытия продуктовых рынков в Украине.
И уже сегодня, 29 апреля, в украинских городах начали открываться продуктовые рынки.
Напомним, бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА.
Как сообщала Politeka, новый голодный бунт вспыхнул в Украине, людей штрафуют и запугивают
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