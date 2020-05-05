Все не так, как могло показаться

Курс доллара в Украине в скором времени начнет расти

Аналитики советуют украинцам не расслабляться после подешевения «зеленого», которое произошло во время майских праздников, пишет «Сегодня».

Эксперты сходятся на том, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Сходится с ним во мнении относительно текущей финансовой ситуации в Украине и аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Он отмечает, что на прошлой неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, поскольку на него очень низкий спрос. А упал спрос из-за того, что у украинцев почти не осталось свободных денег, кторые можно вложить в валюту.

«Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают», - прогнозирует аналитик.

Напомним, доллар не остановить: украинцам дали точный прогноз, что будет с курсом уже через неделю.

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