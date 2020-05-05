Многие украинцы потеряют работу в скором времени
Так, Нацбанк прогнозирует, что в апреле-июне количество безработных достигнет 12%. Здесь важно отметить, что уровень безработицы включает лишь тех, кто встал на учет в центр занятости населения, то есть реальный уровень безработицы будет выше.
Согласно подсчетам, Торгово-промышленной палаты, за месяц действия карантина в Украине количество безработных выросло на 1-1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет.
Теперь без работы остались 2,5-2,8 миллиона украинцев.
Влажная Келли Гейл из Victoria’s Secret зажала бюст в экстремальном бикини: так и просится на волю
Доллар слетит с катушек, украинцев предупредили о новых рисках: "в мае курс валют будет..."
Стрельба в Черном море: Россия пошла на новую подлость против Украины, кадры с места ЧП
«На карте минус 1000»: со счетов украинцев начали пропадать деньги, ПриватБанк сделал заявление
По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7 – 15,4%,
Отмечается, что в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина. Это около 1 миллиона украинцев.
Всего в отраслях, которые "остановили", работали примерно 4 миллиона человек. В большинстве случаев работу также потеряли те, кто не имел возможности добираться до места работы из-за остановки пассажирского сообщения.
В Минэкономразвития предупреждают, что быстрого налаживания ситуации ждать не стоит. В связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями рост безработицы затянется.
Отмечается, что некоторое снижение уровня безработицы может произойти в 2021 году. Тогда, по прогнозам он составит 9,1%.
Напомним, миллионы долларов от Всемирного банка разделят между украинцами: "Деньги получат семьи с..."
Также Politeka писала, что «Зарплату платить не из чего»: украинцев ждет новый удар, кто останется без денег.