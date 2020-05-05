Многие украинцы потеряют работу в скором времени

Так, Нацбанк прогнозирует, что в апреле-июне количество безработных достигнет 12%. Здесь важно отметить, что уровень безработицы включает лишь тех, кто встал на учет в центр занятости населения, то есть реальный уровень безработицы будет выше.

Согласно подсчетам, Торгово-промышленной палаты, за месяц действия карантина в Украине количество безработных выросло на 1-1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет.

Теперь без работы остались 2,5-2,8 миллиона украинцев.

По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7 – 15,4%,

Отмечается, что в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина. Это около 1 миллиона украинцев.

Всего в отраслях, которые "остановили", работали примерно 4 миллиона человек. В большинстве случаев работу также потеряли те, кто не имел возможности добираться до места работы из-за остановки пассажирского сообщения.

В Минэкономразвития предупреждают, что быстрого налаживания ситуации ждать не стоит. В связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями рост безработицы затянется.

Отмечается, что некоторое снижение уровня безработицы может произойти в 2021 году. Тогда, по прогнозам он составит 9,1%.

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