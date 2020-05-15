Стало известно, как власть компенсирует украинским аграриям потери из-за засухи
Об этом во время онлайн-брифинга рассказал замглавы Минэкономразвития Тарас Высоцкий, передает Politeka.net.
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По его словам, правительство выделит украинским аграриям компенсацию за потерю посевов из-за засухи из расчета 4,5-5 тыс. грн за гектар пострадавших посевов.
"Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область", - подчеркнул замминистра.
Инструмент компенсации должен быть простым: сперва украинцам нужно будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентру предстоит подтвердить площадь пострадавших посевов.
Высоцкий не исключил, что деньги на компенсацию могут взять из фонда, который был сформирован для борьбы с китайским вирусом.
"Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с вирусом, приравняв это (засуху – ред.) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - резюмировал он.
Стоит отметить, что в Одесской области из-за засухи урожай зерновых снизится на 50% – до 1,2 млн тонн. По официальным данным, украинские аграрии в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектар, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.
По данным экспертов, в Одесской области наблюдается самый продолжительный и самый жесткий дефицит осадков еще с прошлого лета. На многих площадях из-за дефицита влаги в почве развитие растений задерживалось, а посевы находились в подавленном состоянии, что привело к потери урожая.
"Больше всего от засухи было потеряно озимого рапса – 103 тыс. га, пшеницы – 74 тыс. га, ячменя – 53 тыс. га и гороха – 1,3 тыс. га", - информировал ранее информационно-аналитический портал АПК Украины.
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