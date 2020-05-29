Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму 500 миллионов евро

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщается на официальном сайте Комиссии.

Отмечается, что основанием для решения стало то, что Украина осуществила 12 политических действий, согласованных с Евросоюзом.

Кроме того, Украина находится на завиральном этапе работы над новым соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) и выполнила требования.

С 2014 года наша страна получила 3,8 миллиарда евро в виде займов. Это была самая большая сумма макрофинансовой помощи от Евросоюза для стран-партнеров.

"Украина остается на высоком месте в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это кризисное время, чтобы поддержать программу реформ Украины для построения более устойчивой экономики. В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина завершила необходимые реформы, и мы готовим выделение средств в размере 500 млн евро", - заявил вице-президент Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство ЕС за финансовую помощь. Такое сообщение появилось на его странице в Twitter.

Отмечается, что помочь Евросоюза будет использована для сохранения стабильности украинской экономики в условиях пандемии.

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