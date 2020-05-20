Украина частично открывает границы, закрытые из-за карантина

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая.

Правительство согласовало возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой.

"Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая может заработать международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

Также ранее сообщалось, что в вопросе запуска международных авиарейсов Украина будет ориентироваться на страны Европы, а там озвучивают дату 15 июня.

Также, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко среди главных условий возобновления авиасообщения со странами ЕС назвал заполненность коек больными вирусной болезнью не выше 50%.

Уже сейчас некоторые страны частично возобновили авиаперевозки. Например, «Чешские авиалинии» с 24-25 мая запустят авиасообщение с Киевом и Одессой. Кроме этого, авиакомпания Lufthansa заявила о готовности осуществлять рейсы из Киева.

Напомним, что Украина на пороге туристического бума: "Приедет 5 миллионов".

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