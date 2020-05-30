Еще до конца года тарифы за отопление могут стать для украинцев непосильной ношей

Все потому, что в них будут заложены абсолютно все затраты, включая газ и капитальные вложения, поскольку такое обязательство прописано в проекте меморандума под получение кредита МВФ, принятом Кабинетом министров, передает Politeka.net.

В правительстве заявили, что уже к концу августа этого года все тарифы на отопление, которые сейчас регулируют НКРЭ и местные органы власти, будут отражать затраты на газ и другие затраты.

Если говорить понятными словами, то все ограничения с тарифов на отопление снимут. При этом, если в цену тепла внесут затраты на капитальный ремонт сетей, состояние которых на 80% плачевное, то для украинских семей цифры в платежках будут неподъемными.

Отмечается, что новые тарифы с учетом обязательств начнут действовать уже со следующего отопительного сезона и будут пересматриваться не реже одного раза в год в соответствии с изменением затрат.

Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года, и они начнут действовать со следующего отопительного сезона.

«С этой целью до начала отопительного сезона 2020-2021 гг. мы отменим постановление КМУ №1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает изменения в счетах за отопление при изменении цены на газ», – гласит текст меморандума.

Более того, уже с 1 июля прекратит свое действие постановление Кабинета министров о ценообразовании на газ, и стоимость топлива будет регулировать рынок.

Ранее мы писали о том, что 21 мая представители МВФ и Украины достигли соглашения по экономической политике для выделения нового 18-месячного соглашения Stand-By Arrangement (stand-by).

Новая программа stand-by с запрашиваемым доступом в размере 3,6 млрд СДР (эквивалентно $5 млрд) направлена ​​на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть последствия пандемии.

Напомним, МВФ выделит Украине круглую сумму, в НБУ озвучили сроки: "Около $6,5 млрд..."

Как сообщала Politeka, Зеленский посчитал достойной зарплату в 5 тысяч гривен: "у нас это не бедность".

Также Politeka писала, что Зеленский пожаловался на нехватку денег для украинцев: "мы должны выплачивать кредиторам".