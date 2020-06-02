Стало известно, как украинцы могут вернуть себе утраченную субсидию на коммуналку

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Politeka.net.

В том случае, если потенциальный льготник не имеет возможности попасть на личный прием, то ему необходимо отправить пакет документов по почте, и в течение 10 дней запрос должны рассмотреть.

«Обратиться в орган соцзащиты населения письменно — написать заявление и направить его по почте. Ориентировочно до десяти дней. Если в течение этого времени ответа нет, то надо выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ», — рассказал Музыченко, отвечая на вопрос пенсионерки, получившей сообщение о прекращении предоставления субсидии.

Так, женщина пожаловалась, что исправно оплачивала коммуналку, имеет все квитанции, но субсидию вернуть не может.

Музыченко, в свою очередь, отметил, что в мае стартовала процедура пересмотра прав на получение субсидии на следующий отопительный период — эксперты изучают информацию о том, как льготники ранее оплачивали коммуналку.

«То есть, поставщики услуг предоставляют информацию управлениям соцзащиты о наличии просроченной задолженности. Бывают ситуации, когда эта информация не соответствует действительности. По нашим данным, более 95% получателей субсидий — добропорядочные плательщики, у которых нет долгов», — отметил Виталий Музыченко и еще раз посоветовал тем, кто получил сообщение о прекращении выделения субсидии, направлять копии по почте в управления соцзащиты. «Это не будет преградой для получения субсидий», — резюмировал замглавы Минсоцполитики в эфире телеканала.

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Согласно статистике, в апреле 2020 года средняя субсидия на оплату коммуналки для украинских семей составила 612,1 гривен. Это на 39% меньше, чем месяцем ранее - в марте граждане в среднем получали ровно одну тысячу гривен. Самую большую субсидию выплатили в Киеве - 950,3 гривен.

Всего за такими выплатами обратились 42,62 тысячи украинских семей, 19,19 тысячи удалось их оформить.

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