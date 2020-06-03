Минэнерго Украины хочет ввести новые правила для жителей страны

По мнению Министерства, сейчас нормы, касающиеся потребления газа без счетчиков, занижены. Поэтому теперь предлагается, повысить норматив и, таким образом, людям будет выгоднее устанавливать газовые счетчики. Кроме того, у кого нет приборов учета будут отказывать в субсидиях.

Кроме того, планируется ввести еще одно нововведение - при отключении горячей воды, платить больше за газ, пишет Обозреватель. Например, летом семья из трех человек должна платить без счетчика за 15,6 кубометра газа. Или примерно по 3,9 кубометра за неделю.

Во время гидравлических испытаний - норму на человека в месяц повысят до 7,1 кубометра, а зимой - до 12 кубометров. В результате получается, что за неделю придется платить за 5,3 кубометра, а в сумме за месяц нужно будет оплатить "лишние" 2,8 кубометра газа.

Специалист в сфере ЖКХ Анатолий Копчун сообщил, что нормативы газа в Украине нужно пересмотреть, но только при условии, если у всех людей будет возможность поставить счетчик, цена которого заложена в тарифе.

Как отметил эксперт, нужно сделать усредненный анализ потребления от Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг и показать эти расчеты.

При этом в проекте постановления Минэнерго сегодня ссылаются лишь на оценки заинтересованной стороны (поставщика).

Напомним, замминистра соцполитики Виталий Музыченко раскрыл, как получить субсидии безработным украинцам. Для начала нужно встать на учет в Центр занятости, а далее обратиться в органы соцзащиты.

Как отметил чиновник, при расчете субсидии будут учитываться лишь размеры пособия по безработице, а не полученная зарплата за полгода.

Напомним, как изменятся тарифы на коммуналку в Украине, официальное заявление: «Повышение в два раза».

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