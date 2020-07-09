Президент Володимир Зеленський приїде з робочим візитом Волинську область

Зокрема, він відвідає 204-ю Севастопольську бригаду тактичної авіації.

Там перед приїздом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болота, передає 24 канал з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Відомо, що наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн грн

Такі дані він вніс у реєстр електронних декларацій.

Згідно з опублікованими даними, 2 липня Зеленський отримав 12 млн 114 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Ще 1 млн 356 тис. гривень йому принесло відчуження земельної ділянки.

Покупцем майна значиться Валентина Кисіль – дружина народного депутата України, голови Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу» Юрія Киселя.

Раніше повідомлялося, що згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його сім'ї в 2019 році склали 28 млн 602 тис. 468 грн. Сім'я сплатила до бюджету податки на суму 3,6 млн грн.

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