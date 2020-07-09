Президент Володимир Зеленський приїде з робочим візитом Волинську область
Зокрема, він відвідає 204-ю Севастопольську бригаду тактичної авіації.
Там перед приїздом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.
Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болота, передає 24 канал з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
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Відомо, що наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.
Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн грн
Такі дані він вніс у реєстр електронних декларацій.
Згідно з опублікованими даними, 2 липня Зеленський отримав 12 млн 114 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Ще 1 млн 356 тис. гривень йому принесло відчуження земельної ділянки.
Покупцем майна значиться Валентина Кисіль – дружина народного депутата України, голови Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу» Юрія Киселя.
Раніше повідомлялося, що згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його сім'ї в 2019 році склали 28 млн 602 тис. 468 грн. Сім'я сплатила до бюджету податки на суму 3,6 млн грн.
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