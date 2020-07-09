Чи повернуться школярі за парти, або продовжать навчатись онлайн?

Україна не готова організувати для школярів дистанційне навчання з 1 вересня

Як повідомляє Politeka, про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Волинській області.

Глава держави вважає, що Україна поки що технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020-2021 рр. у вересні навчання проходило дистанційно.

"Поки не можу сказати (про формат подальшого навчання, - ред.). Якщо говорити про вересень, то я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання необхідно, щоб у нас 3G і 4G були по всій країні", - наголосив Зеленський.

За його словами, формат навчання буде залежати від ситуації з COVID-19, яку не завжди можна спрогнозувати та контролювати.

На сьогоднішній день, як повідомив Зеленський, в Україні не спостерігається друга хвиля захворюваності, тому він вірить у повернення до звичного формату навчання у школах.

"Ми віримо, що не буде другої хвилі, і тому діти зможуть навчатися в нормальному соціальному середовищі і нормально спілкуватися", - сказав Зеленський.

Як відомо, напередодні мер Києва Віталій Кличко натякнув, що швидше за все з 1 вересня школярі продовжать дистанційне навчання.

Так, за словами Кличка, зважаючи на те, що карантин в Україні знову планують продовжити, можна зробити висновок, що і новий навчальний рік для школярів почнеться в "онлайн-режимі".

Мер столиці нагадав про план уряду про вихід із карантину, згідно з яким відновлення роботи шкіл в Україні можливо лише на четвертому етапі, до якого більшість регіонів країни все ще не готові.

При цьому Кличко зазначив, що Департамент освіти і науки КМДА вже порекомендував всім школам підготувати плани і розробити форми проведення дистанційного навчання.

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