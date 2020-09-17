Генштаб Вооруженных Сил Украины оскандалился намерением приобрести дорогие ручки

Финуправление ГШ ВСУ собирается заключить договор с компанией «Май-время» о закупке подарочных ручек на 308 тысяч гривен, передает ресурс «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Всего собираются купить 80 ручек. Из них на 58 будет гравировка «От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины». Кроме того, каждая будет в футляре с эмблемой Генштаба. Гарантия на такую ручку – два года.

Еще на 22 ручках изобразят трезубец. Они также будут в футлярах.

По информации расследователей, самыми дорогими оказались десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811. У них корпус из лакированной латуни, позолоченная клипса, золотое перо с чеканным узором. Каждая такая ручка стоит 8760 гривен.

При этом на сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки без гравировки и в фирменной коробке стоят 6105 грнивен.

20 ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, обошлись по 6870 гривен каждая.

Еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2940 гривен. По такой же цене купят десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022. На 600 гривен дешевле каждая обойдутся десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022, цена которых – 2340 гривен.

Самыми дешевыми оказались стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 с позолоченными деталями. Одна такая стоит 672 гривен.

Как сообщает источник, единственным конкурентом фирмы—победителя была ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.

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