Теперь все зависит от нардепов

Стало известно, кто может попасть под новый вид военной службы в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ОПУ.

Сообщается, что в Украине планируют создать новый вид службы, которую будут проходить резервисты. Их планируют призывать в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Решение о призыве резервистов будет принимать глава государства.

Так, законопроектом предлагают распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц. Также планируют усовершенствовать вопросы военного резерва ВСУ и создать военный учет таких бойцов в государстве с помощью автоматизированной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является "создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет максимально использовать".

"Должны быть обеспечены места службы, чтобы сразу человек давал результат", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

Помимо этого, планируют утвердить законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период". В этом документе сказано о введении льготного налогообложения для ФОПов в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На время такой службы их хотят освободить от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы.

Не исключено, что эти законопроекты будут утверждены Верховной Радой в первом чтении уже в сентябре 2020 года.

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