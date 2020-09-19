Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в тернопольскую область заговорил о минимальных зарплатах в Украине

В частности, он напомнил, что с 1 сентября в Украине минимальная зарплата выросла до 5 тысяч гривен. При этом глава государства признал, что такой уровень оплаты труда является в нынешних реалиях достаточно скромным.

Президент уточнил, что минималка должна вырасти до 6,5 тясяч гривен. До такого значения минималка вырастет либо в июле, либо в августе следующего года.

"Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, на сколько смогли. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривен", - уверяет Зеленский.

Вместе с тем Зеленский объяснил, что государство имеет возможность повышать минимальную зарплату, но не может влиять на цены в стране. Президент объяснил, что в Украине рыночная экономика, поэтому государство действительно не может "ломать" цены и оказывать какое-то давление на предприятия по политике ценообразования.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что Украина может потерять безвиз. Во время визита на Ивано-Франковщину президент ответил на вопрос журналистов о возможной отмене для Украины безвизового режима с ЕС и рассказал, как будут его спасать.

"В ЕС сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы она прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнение, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", – сказал Зеленский.



Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.