Работодатели Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить закупку за рубежом продукции машиностроительной и металлургической отраслей, которую могут изготовить украинские предприятия

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины к премьер-министру.

«Предприятия Украины с удивлением узнали из 3M, что украинская делегация на днях посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей подвижного состава и другой железнодорожной продукции для нужд модернизации Укрзализныци. Речь идет о продукции металлургической и машиностроительной отраслей, в частности локомотивы, рельсы, железнодорожные колеса и стрелочные переводы», - сказано в письме.

Эта информация вызывает беспокойство, отмечают работодатели, ведь сейчас украинская промышленность переживает тяжелые времена из-за пандемии COVID-19 и падение спроса на продукцию. «За 9 месяцев этого года, по сравнению с прошлым, сокращение промышленного производства составило 7%, в металлургии - 7,6%, в машиностроении - 20,6%. Изготовление грузовых вагонов уменьшилось на 72%. Почти все металлургические и машиностроительные предприятия борются за каждый заказ, стараясь не сокращать работников и сохранить рабочие места. Кроме того, несмотря на откровенно тяжелое положение, предприятия продолжают перечислять в бюджеты всех уровней миллиарда гривен налогов и сборов», - отмечают работодатели и подчеркивают украинские предприятия могут самостоятельно выполнить все государственные заказы.

ФРУ также обращает внимание премьера на то, что Казахстан, в отличие от Украины, защищает собственных производителей: украинские предприятия не имеют открытого доступа к публичным закупкам Казахстана, ведь отечественные предприятия защищены 30% ценовой преференции на любых государственных тендерах.

«Федерация работодателей выступает категорически против того, чтобы в публичных закупках средства украинских налогоплательщиков пополняли бюджеты других стран, а украинцы, вместо занятости и работы на предприятиях, пополняли ряды безработных», - отмечается в письме.

Чтобы избежать такой ситуации, работодатели просят премьера создать предпосылки для развития и модернизации отечественного производства. Для этого необходимо разработать и внедрить обязательные критерии «локализация» и «местная составляющая» в инфраструктурных проектах, в частности Укрзализныци и проекте «Большая стройка», а также внести на рассмотрение Кабмина постановление «О реализации экспериментального проекта по закупкам техники отрасли машиностроения с использованием неценового критерия оценки ».

Как известно, в программе Кабмина до 2024 года заложили обновления 5 тыс. Км железнодорожного полотна. Это значит, что нужно ежегодно реконструировать минимум 530 км полотна, капитально ремонтировать около 1000 км, и еще 576 км - комплексно обновлять. Для выполнения подобных планов надо около 600 тонн рельсов. «Такой объем украинские металлургические предприятия вполне могут обеспечить", - посчитал Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о том, что член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун, параллельно входит еще и в совет директоров "Казахстанских железных дорог", и лоббирует интересы компаний Казахстана.

"Начиная от закупки масел и поставки новых колес для подвижного состава компанией" Проммашкомплект "- их продукция сейчас сертифицируется в Украине под его (Куна - ред.)" Патронатом "и заканчивая рельсами" Актюбинского рельсобалочного завода ". Это казахстанское предприятие уже сертифицировало свое производство по украинскому ДСТУ и готовится принять участие в масштабном тендере на закупку 21 тыс. тонн рельсов. При том, что и масла, и рельсы ничем не худшего качества производят в Украине ", - сообщал« Главком ».

Напомним, главная проблема УЗ - не вагоны, а изношенные локомотивы, их необходимо обновлять в первую очередь.

Как сообщала Politeka, нужен Закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Наблюдательной для Укрзализныци.

Также Politeka писала, что необходимо обновлять парк грузовых вагонов поэтапно, а не заниматься прессингом бизнеса