Вместо того, чтобы выяснять очаги распространения вируса, власть занимается ковровыми бомбардировками

Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник на своем канале в YouTube.

Как известно, на днях украинское правительство заговорило о том, чтобы ввести полный локдаун в Украине из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом. Политолог Руслан Бортник объяснил, приведет ли такое решение власти к акциям протеста, как это недавно происходило под парламентом.

"Это все происходит на фоне того, что общественное настроение и отношение противоэпидемическим мероприятиям меняется. Мы видели протесты в Германии, в Украине … 61% украинцев не поддерживают полного локдауна, карантин выходного дня неэффективным считают 62% украинцев", - рассказал об опросе Бортник.

Таким образом, говорит политолог, власть нашей страны пытается "закрутить гайки" и заставить украинцев соблюдать меры карантина. Он рассказал, что полиция уже выписывала штрафы на бизнес в карантине, а теперь Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок на сумму от 170 до 255 гривен.

"Если вы не носите маски в транспорте или каком-то публичном мероприятии, теперь полицейские смогут вас оштрафовать. Все это демонстрирует кризис отношения между властью и обществом, потому что общество больше не доверяет власти", - отметил Руслан Бортник.

По словам украинского политолога, правительство сейчас понимает, что на нем лежит ответственность за смерти и покалеченные жизни, поэтому показывает, что предпринимает меры для улучшения ситуации с коронавирусом.

"Вместо того, чтобы устанавливать очаги распространения инфекции, лечить заболевших и изолировать людей, которые имели с ними контакты, мы до сих пор занимаемся ковровыми бомбардировками экономики. Три недели локдауна – это минус 1% ВВП, а это приблизительно 2 миллиарда долларов", - уточнил политолог.

Напомним, что политолог объяснил, почему мэры некоторых городов отказываются соблюдать карантин выходного дня.

Как сообщала Politeka, Руслан Бортник считает, что карантин выходного дня не поможет улучшить ситуацию с пандемией.

Также Politeka писала, что Бортник проанализировал принятый бюджет на следующий год.