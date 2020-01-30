В 2020 году компьютером никого не удивишь. Практически в каждом доме есть настольный ПК или ноутбук. На них пользователи смотрят сериалы, читают новости, работают и выполняют много других повседневных задач. Но даже опытный человек может потеряться при проблемах, связанных с IP-адресами. Politeka.net расскажет, что зачем они нужны и с чем их едят.

Что такое IP адрес

Произносится по буквам английского алфавита — “Ай Пи”. Так сократили термин Internet Protocol Address. Другими словами, виртуальный адрес, который присваивается компьютеру или другому устройству в сети. Он нужен для тех же целей, что и почтовый. Как местоположение человека определяют по городу, улице, номеру дома, квартире, так и компьютер получает уникальный идентификационный номер при подключении к Интернету. Таким образом информация не теряется и поступает на отдельно взятый ПК.



IP-адрес используется не только при работе со Всемирной паутиной. Идентификаторы также требуют домашние, корпоративные или локальные сети. Таким образом компьютеры нельзя перепутать. К примеру, если два ноутбука подключились к одному Wi-Fi, то они автоматически получают два разных идентификатора. И неважно, сколько устройств — одно или тысячи. Без “айпишника” компьютер, смартфон или планшет просто не сможет нормально подключиться к сети.



Маршрутизатор входит сразу в несколько сетей. И любой порт получает свой IP-адрес. Таким образом, компьютер может иметь столько же IP-адресов, сколько и соединений. В конечном итоге адрес указывает не на устройство, а на сетевое подключение.

Динамический и статический IP-адрес

Откуда же берутcя такие адреса? С адресом дома все понятно — его присваивают местные власти в зависимости от местоположения. В мире Интернета эту роль берут на себя роутеры и маршрутизаторы. Это специальные устройства, которые распределяют доступ к сети между разными устройствами.



Они имеют свой диапазон адресов, один из которых автоматически присваивают компьютеру. Так происходит при каждом подключении к сети. Например, после перезагрузки системы. И каждый раз роутер может привязывать устройство к новому “айпишнику”. Поэтому адреса и называют динамическими.



В большинстве случаев все манипуляции проходят без ведома пользователя. Есть соединение с Интернетом — и прекрасно. Но продвинутые товарищи могут самостоятельно выбрать себе IP и навсегда закрепить на своем компьютере только один адрес, статический. Для этого необходимо отключить автоматическую раздачу в настройках роутера, а затем прописать “рабочее” значение в свойствах подключения компьютера.



Получить постоянный адрес очень легко в домашней или корпоративной сети. Но при выходе в глобальную Паутину его присваивает провайдер. Как правило, там не заморачиваются и ставят автоматическое распределение. Но некоторые компании предлагают статический IP-адрес, как дополнительную платную услугу.

Как выглядит IP-адрес

Сейчас “айпишники” бывают двух форматов, которые и определяют их внешний вид. IPv4, четвертая версия интернет-протоколов. Такие адреса записывают четырьмя числами (от 0 до 255) в 32-битном формате (4 байта). Соответственно, каждое число несет в себе 8-бит информации. Они разделяются между собой точками. Выглядит все это примерно так:



172.16.255.2



Но четвертая версия уже выходит из моды. Сейчас так много абонентов, что 32 бит не хватает, чтобы обозначить всех. Поэтому провайдеры постепенно переходят на шестую версию — IPv6. Такой адрес записан в формате 128 бит или 16 байт. В него входят 8 групп по 2 байта, которые разделены двоеточиями. Пример:



2001:0da8:11a4:08d6:1f84:8a3e:07a1:655d



Так или иначе, IP-адрес состоит из двух блоков: номера сети и номера узла. Их различают во время записи, разделяя на классы или маски. В адресах внутри одной сети должны использоваться разные блоки. В локальной для этой цели можно завести сервер, который будет заменять внутренний IP на внешний. Об этом стоит рассказать подробнее.

Внутренние и внешние адреса

Сейчас внутри квартиры интернет чаще всего раздают при помощи роутера. Прибор создает собственный локальный мирок (через кабели или беспроводную сеть). Внутри него каждое устройство получает внутренний адрес. Выглядят они вот так: 192.168.xxx.xxx. Первые два блока по три цифры — всегда неизменные. А вот на месте “иксов” могут быть любые значения от 0.0 до 255.255.

Допустим, у ноутбука статический внутренний IP: 192.168.0.1. А совсем рядом, в пределах покрытия роутера, есть другая зона “вай-фай”. В ней может быть компьютер с таким же адресом. Но это не вызовет конфликта, ведь устройства подключены к двум разным локальным сетям. При этом во всемирной сети отображается только внешний адрес, который выдает провайдер.



Роутер становится посредником и распределительным узлом между гаджетами, которые к нему подключились. Внутренние адреса нужны, чтобы отправлять информацию только тому устройству, которое ее запрашивало.

Как посмотреть свой IP-адрес

На просторах Интернета есть много сервисов, которые определяют адрес. А бонусом — еще и скорость соединения. Их можно открыть в браузере даже с телефона. Удобную штуку сделал “Яндекс”. Если прописать запрос “мой айпи”, поисковик тут же покажет какой он. Не нужно заходить ни на какие сайты. Одна проблема — сервис заблокирован в Украине. А если открыть его при помощи VPN, поисковая система покажет не настоящий, а “маскировочный” IP.



Стоит отметить, что всяческие анонимайзеры, впн-сервисы, прокси и анонимный браузер Tor помогают скрыть истинный адрес пользователя. Но это не стопроцентная защита. Компьютер все равно оставляет следы в сети. И специалист может в итоге вычислить настоящий “айпишник”. А вместе с ним и геолокацию устройства. Так по адресу очень легко вычислить страну и даже адрес.



Чтобы посмотреть внутренний IP, можно воспользоваться командной строкой. Достаточно вызвать рабочую консоль горячими клавишами Win+R. В появившуюся строку вписываем запрос: cmd. Откроется черное окно, где нужно ввести команду ipconfig и нажать кнопку Enter. Существует другой способ открыть командную строку. Заходим в меню пуск, находим раздел “Служебные” и выбираем.

Ищем IPv4 - это внутренний адрес ПК в локальной сети. Ниже есть строка "Основной шлюз". Там указан внутренний "айпи" роутера.



Вот другой способ узнать “айпишник”. В Windows 10 открываем “Панель управления” или щелкаем правой кнопкой мыши по иконке подключения, переходим в раздел “Параментры сети и Интернет”. Ищем строку “Изменить свойства подключения”. Опускаемся немного вниз и видим “Пареметры IP”.

Как определить MAC-адрес

Media Access Control — это еще один идентификатор в Интернете. Вот только привязывается он не к соединению, а непосредственно к “железу”. Поэтому его еще называют «Hardware Address» или “физический”.



Записывают MAC-адрес цифрами в шестнадцатиричном коде. Вместе они составляют шесть байт. Группы разделяют тире или двоеточиями. Например: 48-B5-47-25-6F-59.



В отличии от переменчивых IP, MAC присваивается раз и навсегда. Например, такой адрес имеет любая сетевая карта компьютера. Более того, по “МАК” можно узнать модель устройства. Для этого цифры нужно ввести на сайте WintelGuy.com.



Впрочем, при большом желании MAC-адрес можно изменить. Заводскую прошивку сбивают при помощи специальных программ. Так некоторые владельцы ставят на роутерах фильтрацию по “макам”. В итоге подключиться к сети могут только определенные устройства. Но для этого нужно узнать точный адрес компьютера.

Как же проверить MAC-адрес? Некоторые производители выбивают его на корпусе устройства или прописывают в документах. Если, к примеру, достался б\у ноутбук — не проблема. Открываем командную строку и прописываем ipconfig /all. В строчке "Физический адрес" и прописан MAC. Как можно заметить, он свой у беспроводного адаптера, модуля Bluetooth и Ethernet.

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