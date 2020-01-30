Чтобы сидеть в интернете, открывать сайты, смотреть видео и так далее нужна специальная программа — браузер. Благодаря конкуренции, сейчас есть из чего выбирать: Google Chrome, “Яндекс Браузер” , “Опера”, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Каждым из них можно пользоваться абсолютно бесплатно. Politeka.net публикует полную инструкцию по установке всех популярных браузеров.

В 2020 году бесспорным лидером во многих странах мира является “Гугл Хром”. Им пользуется около половины всех интернет-пользователей как на ПК, так и на смартфонах. Но нельзя забывать о еще одной половине, которой удобнее пользоваться другими браузерами. Все программы имеют свои отличительные особенности, интересные функции, уникальный дизайн. Тут уж, как говорится, дело вкуса. Не лишним будет установить и лично попробовать каждый из вариантов, чтобы выбрать наиболее удобный.

Главное правило: скачивать установщик только с официальных сайтов. Это самый простой вариант. Да и в выдаче ссылки находятся на первом месте. Вот только находятся ушлые ребята, которые пытаются подсунуть под видом программы какой-то вирус. Лучше не рисковать.

Очень легко объяснить, почему создатели сами продвигают свои браузеры бесплатно. Chrome и Яндекс — это в первую очередь поисковики и рекламные сервисы. Им выгодно, чтобы как можно больше людей пользовались их бесплатной продукцией. Тогда они могут собирать данные о посещении сайтов и лучше продвигать рекламу. Они платят разработчикам других браузеров, чтобы те ставили нужную систему по умолчанию.

Помните, что у каждого популярного браузера есть собственное приложение для мобильных устройств. Поэтому любимую программу можно скачать для смартфона или планшета в Google Play Market.

Как установить Гугл Хром

Разработчики позаботились, чтобы процедура была максимально простой. С ней может справиться даже самый неопытный пользователь ПК. Для начала нужно открыть браузер. По умолчанию в Windows 10 есть Microsoft Edge. Многие его недолюбливают. Но для поиска другой программы он точно подойдет.

Прописываем поисковый запрос “скачать гугл хром” и смотрим результаты. Нам нужна только ссылка на официальный сайт Google. Его легко узнать по URL. Как можно заметить на скриншоте, нужная ссылка идет самой первой в выдаче. Но сразу под ней идут сторонние сайты. Некоторые мошенники спекулируют на бесплатных программах, предлагая купить их за деньги или отправить СМС для “подтверждения”. Не стоит вестись на уловки мошенников.

После перехода по ссылке сайт Google без обиняков и лишних переходов показывает кнопку для скачивания. Он сам определяет операционную систему и начинает загрузку соответствующей версии. Это удобно, ведь средний пользователь не помнит наизусть разрядность своего Windows. А так не нужно лишний раз заглядывать в свойства системы.

Программа предложит выбрать папку для установки файлов. А также выбрать “Хром” браузером по умолчанию. Если поставить там галочку, все ссылки и сохраненные страницы будут открываться именно в нем.

Вот, собственно, и все. На рабочем столе должен появиться ярлык, с помощью которого браузер открывается. Во время первого запуска ”Хром” предложит выбрать самого себя по умолчанию, если пользователь не сделал этого раньше. Из преимуществ можно отметить высокую скорость, стабильность, удобную синхронизацию закладок, истории, паролей по аккаунту Google — система сама подставляет их по памяти, когда требуют вход по-новой. Из недостатков: для работы “Хрома” требуется много оперативной памяти и немалая производительность.

Установка “Яндекс Браузера”

Этот браузер относительно новый и по своим свойствам очень похож на “Хром”. Дело в том, что обе программы сделаны на базе одного движка — WebKit. Впрочем, у “Яндекса” есть несколько своих козырей. Например, режим “Турбо”, благодаря которому “Файрфокс” работает даже при низкой скорости интернета. Отличается интерфейс и дизайн. Некоторым российский браузер нравится чисто внешне.

Чтобы установить “Яндекс Браузер”, нужно найти соответсвующий раздел на официальном сайте. Или пропишите название в поисковике. Учтите, что по указу президента Петра Порошенко все сайты “Яндекса” заблокированы в Украине. Но скачать браузер все равно можно, если включить VPN.

На сайте “Яндекс” вкратце знакомит пользователя с преимуществами своего детища. Разработчики хвастаются безопасностью, блокировщиком рекламы, синхронизацией, менеджером паролей. Однако все это есть и у “Гугла”. А вот чего у него так, так это голосового помощника “Алисы”. На сайте “Яндекса” можно скачать версию браузера, который поддерживает эту опцию.

После скачивания, нужно запустить файл Yandex.exe. Установщик тут же попросит выбрать “Яндекс Браузер” по умолчанию. А также поставить отметку, чтобы собранные данные отправлялись прямо компании-разработчику. От этого можно смело отказаться, убрав галочки.

Как правило, скачивается сразу самая новая версия браузера. Но через время лучше проверить в настройках — вдруг не обновилась. Для этого следует нажать на кнопку с тремя черточками и в открывшемся поле выбрать «Дополнительно» — «О браузере Yandex». Там же можно обновить браузер, если версия уже устарела.

Как установить Opera

Не так давно “Опера” прельстилась возможностями Гугла и Яндекса. И перешла на движок WebKit. Стоит отметить, что многие пользователи ценили “Оперу” именно за ее оригинальность и собственный движок, а потому не одобрили переход. К счастью для таких пользователей, до сих пор есть возможность сидеть в Интернете через версию 12.17. Однако разработчики прекратили ее поддержку. Из-за этого некоторые страницы открываются с большой задержкой.

Для установки старой доброй “Оперы” необходимо зайти на официальный сайт и открыть страницу для скачивания браузера. Там скролим в самый низ и находим раздел “Архивные версии Opera”. А под заголовком — кнопочку “Найти в архиве FTP”. Сразу открывается список всех версий. Но он нам не нужен. Жмем на три точки и переходим в меню платформ. Для “Виндовс” нужно найти строку win. Внутри и находится заветная версия 12.17, которую выпустили в апреле 2014 года. Идем в раздел int и выбираем свою версию Windows.

Для установки последней версии “Оперы” такие танцы с бубном не нужны. Достаточно зайти на официальный сайт и просто нажать на большую кнопку “Загрузить сейчас”. Установка стандартная: выбираем путь для файлов, ставим-убираем галочки и ждем, пока установщик закончит свою работу.

Интересный нюанс: “Опера” предлагает импортировать все закладки из браузера по умолчанию. Кроме того, старую и новую версию можно одновременно установить на один компьютер. И без проблем пользоваться. Чтобы посмотреть текущую версию браузера, нужно открыть контекстное меню и найти пункт “О программе”. Обновляться должно автоматически.

Как установить Mozilla Firefox

“Мазилла Файрфокс” славится своими многочисленными расширениями. Это конструктор, который позволяет “собрать” идеальный браузер. Как и в предыдущих случаях, нужно искать кнопку на официальном сайте. Называется она «Загрузить сейчас». Когда файл скачается — запускаем и следуем инструкциям.

Посмотреть версию можно, вызвав меню по кнопке с тремя горизонтальными полосками в левом верхнем углу и выбрав пункт «О Firefox».Если автообновление отключено, придется периодически обновлять вручную.

В том же меню есть главная фишка “Огненной лисы” — “Дополнения”. Вызвать раздел расширений можно горячей командой Ctrl+Shift+A. Сам браузер рекомендует свои варианты. Но большинство интересных расширений нужно искать по поиску. Просто подумайте, чтобы вы хотели изменить в своем “Файрфокс” и пропишите это в поисковой строке.

Установка Internet Explorer

Это браузер — давняя разработка команды Microsoft. Неудивительно, что его поставляют вместе с Windows. Да-да. Сразу два встроенных браузера: Эксплорер и Эдж, которые суть одно и то же.

Соответственно, устанавливать их не нужно. При желании можно вручную обновить. Для этого придется посетить сайт Microsoft, найдя ссылку в “Гугле” или другом поисковике. Впрочем, немногие пользуются этими браузерами. Да и отзывы о них не очень хорошие.

Напомним, что браузер Google Chrome стал доступен в новой версии.

Как сообщала Politeka, скрытые функции Google Chrome: чего вы не знали о популярном браузере.

Также Politeka писала, что Xiaomi презентовала новый браузер: стало известно о главных преимуществах.