На ее лице был не макияж, а косметический ремонт

Сегодня был очень странный день. Сначала я нашёл шляпу, полную денег. Затем за мной гнался какой-то злобный мужик с гитарой.

***

Парень спрашивает у девушки:

— Забыл это слово, кем я буду для твоих родителей, если женюсь на тебе?

— Да, блин, спасителем!

***

Мужчина ночью говорит жене:

— Дорогая, а давай в ролевые игры поиграем?

— Как это?

— Ну, ты будто Красная Шапочка, а я опытный волк!

— Давай!

— Ну, тогда иди, пирожки печь!

***

С резюме на должность бухгалтера: «В случае внезапной проверки готова съесть всю документацию».

***

Встречаются два кота. Один жирный, здоровый, блестящий. Другой худой, рваный, грязный. Толстый говорит:

— Слушай, вот на тебя посмотришь и думаешь, что в стране голод!

Худой:

— А тебя посмотришь и думаешь, что ты – причина!

***

— А вы принимаете извинения?

— Нет, только наличные.

***

— Тебя как зовут, красавица?

— Иди ты нахрен!

— Немка, что ли?

***

Повзрослел — это когда стало жалко Тома из мультиков.

***

— Вчера спал в бетономешалке.

— И как?

— Бетон мешает.

***

— Чувак, есть косарь до субботы?

— Спасибо, есть. Не волнуйся так за меня.

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

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