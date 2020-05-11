На ее лице был не макияж, а косметический ремонт
Сегодня был очень странный день. Сначала я нашёл шляпу, полную денег. Затем за мной гнался какой-то злобный мужик с гитарой.
***
Парень спрашивает у девушки:
— Забыл это слово, кем я буду для твоих родителей, если женюсь на тебе?
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина: "Все мысли о Дане"
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— Да, блин, спасителем!
***
Мужчина ночью говорит жене:
— Дорогая, а давай в ролевые игры поиграем?
— Как это?
— Ну, ты будто Красная Шапочка, а я опытный волк!
— Давай!
— Ну, тогда иди, пирожки печь!
***
С резюме на должность бухгалтера: «В случае внезапной проверки готова съесть всю документацию».
***
Встречаются два кота. Один жирный, здоровый, блестящий. Другой худой, рваный, грязный. Толстый говорит:
— Слушай, вот на тебя посмотришь и думаешь, что в стране голод!
Худой:
— А тебя посмотришь и думаешь, что ты – причина!
***
— А вы принимаете извинения?
— Нет, только наличные.
***
— Тебя как зовут, красавица?
— Иди ты нахрен!
— Немка, что ли?
***
Повзрослел — это когда стало жалко Тома из мультиков.
***
— Вчера спал в бетономешалке.
— И как?
— Бетон мешает.
***
— Чувак, есть косарь до субботы?
— Спасибо, есть. Не волнуйся так за меня.
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
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