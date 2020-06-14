Кажется, телевидение и новости сделали с нашими родителями то, что, по их опасениям, должны были сделать с нами компьютерные игры
***
Идея с масками не такая уж и плохая.
Сегодня ходил гулять со своей девушкой и случайно встретил жену с тёщей.
Они меня не узнали.
***
Если коллеги не замечают вашего отсутствия на работе, то радоваться рано. Скорее всего вас сократят первым
***
Украинцы получат ежемесячную прибавку к пенсии, но повезет не всем: кто останется без денег
Фигуристая подруга Русской Кардашьян открыла свои сочные места: Квитко есть чему поучиться
"Сами виноваты": в Минздраве ошеломили украинцев заявлением, второй карантин не за горами
Скандальное заявление Зеленского, новый курс доллара и продление карантина – главное за ночь
На улице тяжело дышать, бросает в пот, темнеет в глазах, кружится голова, слабость, постоянно хочется где-нибудь посидеть в тенёчке. Гугл говорит, что ощущается как 30. Да, думаю, как-то так я себе этот возраст и представлял.
***
- Купите у нас лотерейный билет! Купите!
Главный приз - автомобиль!
- Не нужен мне автомобиль. Я люблю ходить пешком.
- А вы все равно купите, не все же выигрывают...
***
Лично я практически со всеми во всем согласен. В целом. Но в мелочи лучше не вдаваться - там и до драки недалеко.
***
Женщина оставила мужа с сыном дома. Решила позвонить с работы, проверить обстановку:
- Ну как Вы там, мои мужчины?
- Царь храпит, холоп игрушки собирает!
***
Как мне хорошо! Все складывается по плану! Я счастлив во всем! Особенно в личной жизни! Мне кто-то поверил? А зря. Если бы было все хорошо, я бы не убеждал себя и других об этом в статусах.
***
В наше время врачи лучше всего диагностируют финансовое состояние пациента.
***
Если блогер перестал вдруг материться и начал постить высокоморальные и благочестивые посты, значит, среди подписчиков появилась его мама.
***
- Как узнать, съедобные грибы или нет?
- По будильнику.
- Это как?
- Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника - съедобные.
***
Завтра тебе сильно не понравится, что сегодня ты еще не спишь...
***
Черный юмор, он, как форум грибников.
Постоянно обновляется.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.