Кажется, телевидение и новости сделали с нашими родителями то, что, по их опасениям, должны были сделать с нами компьютерные игры

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Идея с масками не такая уж и плохая.

Сегодня ходил гулять со своей девушкой и случайно встретил жену с тёщей.

Они меня не узнали.



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Если коллеги не замечают вашего отсутствия на работе, то радоваться рано. Скорее всего вас сократят первым

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На улице тяжело дышать, бросает в пот, темнеет в глазах, кружится голова, слабость, постоянно хочется где-нибудь посидеть в тенёчке. Гугл говорит, что ощущается как 30. Да, думаю, как-то так я себе этот возраст и представлял.

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- Купите у нас лотерейный билет! Купите!

Главный приз - автомобиль!

- Не нужен мне автомобиль. Я люблю ходить пешком.

- А вы все равно купите, не все же выигрывают...

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Лично я практически со всеми во всем согласен. В целом. Но в мелочи лучше не вдаваться - там и до драки недалеко.





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Женщина оставила мужа с сыном дома. Решила позвонить с работы, проверить обстановку:

- Ну как Вы там, мои мужчины?

- Царь храпит, холоп игрушки собирает!

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Как мне хорошо! Все складывается по плану! Я счастлив во всем! Особенно в личной жизни! Мне кто-то поверил? А зря. Если бы было все хорошо, я бы не убеждал себя и других об этом в статусах.

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В наше время врачи лучше всего диагностируют финансовое состояние пациента.

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Если блогер перестал вдруг материться и начал постить высокоморальные и благочестивые посты, значит, среди подписчиков появилась его мама.

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- Как узнать, съедобные грибы или нет?

- По будильнику.

- Это как?

- Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника - съедобные.

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Завтра тебе сильно не понравится, что сегодня ты еще не спишь...

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Черный юмор, он, как форум грибников.

Постоянно обновляется.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.