Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!
- Доктор, я потерял память.
- Где потеряли?
- Что потерял?
***
Лобода показала, что прячет под юбкой, задрав ногу на ступеньках: "Прикройте срочно"
Главное за ночь: коварное вторжение Путина, обвал доллара и призыв в армию по-новому
Звезда "Великолепного века" взбудоражила формами в прозрачном наряде: "Красота нереальная"
Косметолог поиздевалась над Кравец из Квартала 95, видео облетело сеть: "не хотела стареть..."
Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.
— Ты кто?
— Я массажистка!
— А ты?
— А я делаю педикюр!
— А ты кто?
— Я уборщица...
Изя не выдерживает:
— Не, вы полюбуйтесь на них! Сейчас окажется, шо пр@ститутка тут я!
***
Одесса, "Привоз", рыбный ряд. Тетка:
— Бички́! Бички́! Приезжий:
— Правильно — "бычки".
— Правильно Nеоgоbius fluviаtilis, малохольный, а бычки докуривал ваш папа в детдоме, когда я уже тут бичком торговала.
***
Если бы сегодня внезапно появился кто- то из 1950-х, что сложнее всего было бы ему объяснить о нашей жизни? У меня в кармане находится устройство, которое имеет доступ ко всей информации, известной человечеству. Но я использую его, чтобы смотреть картинки котов и спорить с незнакомцами.
***
Поставил себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь встаю на 5 минут раньше, чтобы этой хрени не слушать.
***
— Я вообще регби ни разу не видела — только в фильмах, и правил не знаю.
— Какие там правила: взял дыню и вперед по бахче, отбиваясь от сторожей. Вот и все правила.
***
— Здравствуйте, я Алексей Краснов. Я буду у вас жить.
— С чего это?
— Вы вчера программу на компьютер устанавливали?
— Да. — Лицензионное соглашение до конца читали?
— Кто же его читает?
— Ну вот, а там, в конце про то, что я буду у вас жить.
***
— Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
— Денег к зарплате?
— Нет, объема работы.
— Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
— Тогда лишим премии.
***
— Что ты больше любишь: меня или суп?
— Первое...
***
Когда какой-нибудь высокий чин говорит, что берет тот или иной резонансный инцидент под личный контроль, он просто дает понять, что для улаживания проблем нужно заносить лично ему, а не заместителям.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.