Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!

- Доктор, я потерял память.

- Где потеряли?

- Что потерял?

***

Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.

— Ты кто?

— Я массажистка!

— А ты?

— А я делаю педикюр!

— А ты кто?

— Я уборщица...

Изя не выдерживает:

— Не, вы полюбуйтесь на них! Сейчас окажется, шо пр@ститутка тут я!

***

В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо, перестал читать новости и дневник сына.

***

Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке!

Лишь я сидел дома и с грустью смотрел на трехсотлитровый аквариум…

***

Поставил себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь встаю на 5 минут раньше, чтобы этой хрени не слушать.

***

Позвонила домработница. Она тоже переходит на удаленку, будет звонить и говорить, что и как я должен делать.

***

— Здравствуйте, я Алексей Краснов. Я буду у вас жить.

— С чего это?

— Вы вчера программу на компьютер устанавливали?

— Да. — Лицензионное соглашение до конца читали?

— Кто же его читает?

— Ну вот, а там, в конце про то, что я буду у вас жить.

***

— Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...

— Денег к зарплате?

— Нет, объема работы.

— Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.

— Тогда лишим премии.

***

Фраза "У него не все дома…" сейчас звучит как донос.

***

Когда какой-нибудь высокий чин говорит, что берет тот или иной резонансный инцидент под личный контроль, он просто дает понять, что для улаживания проблем нужно заносить лично ему, а не заместителям.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.