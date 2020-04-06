Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!
- Доктор, я потерял память.
- Где потеряли?
- Что потерял?
***
Путин нарвался на жесткого противника, у россиян серьезные проблемы: «В его же манере…»
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Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.
— Ты кто?
— Я массажистка!
— А ты?
— А я делаю педикюр!
— А ты кто?
— Я уборщица...
Изя не выдерживает:
— Не, вы полюбуйтесь на них! Сейчас окажется, шо пр@ститутка тут я!
***
В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо, перестал читать новости и дневник сына.
***
Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке!
Лишь я сидел дома и с грустью смотрел на трехсотлитровый аквариум…
***
Поставил себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь встаю на 5 минут раньше, чтобы этой хрени не слушать.
***
Позвонила домработница. Она тоже переходит на удаленку, будет звонить и говорить, что и как я должен делать.
***
— Здравствуйте, я Алексей Краснов. Я буду у вас жить.
— С чего это?
— Вы вчера программу на компьютер устанавливали?
— Да. — Лицензионное соглашение до конца читали?
— Кто же его читает?
— Ну вот, а там, в конце про то, что я буду у вас жить.
***
— Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
— Денег к зарплате?
— Нет, объема работы.
— Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
— Тогда лишим премии.
***
Фраза "У него не все дома…" сейчас звучит как донос.
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Когда какой-нибудь высокий чин говорит, что берет тот или иной резонансный инцидент под личный контроль, он просто дает понять, что для улаживания проблем нужно заносить лично ему, а не заместителям.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.