Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют ввиду, что сейчас им ничего не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день
— Гражданка Сидорова, расскажите, как вам удалось задержать этого cекcуального маньяка?
— Ну что сказать? К утру он, конечно, сильно подустал…
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Экс-Nikita оголила пышные формы прямо на камеру, декольте впечатляет: «Хороша, чертовка»
Пальчевский раскрыл правду о планах Зеленского на рынок земли: "Вынесут на вилах"
Басков и Киркоров высмеяли позорное поведение верного любителя Путина: "Зло будет наказано!"
Украинцам уготовили "ленивые" субсидии: что это значит и кто сможет ими воспользоваться
Я сегодня в Макдональдсе видел человека без телефона, ноутбука, планшета. Он просто сидел за столом и пил кофе как психопат.
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Подруга отожгла. У нее сломался кухонный комбаин и электромясорубка, так она, чтобы помолоть мясо, заморозила его и потерла на терке. Я живу в гениальной стране!
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Хочешь послать человека одним словом? Напиши ему "ясно".
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— Представь, ты стоишь, а вокруг тебя бабки, капуста, зелень...
— Еще раз говорю: отстань! Не поеду я на дачу!
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Вот я смотрю на все эти разбившиеся вертолеты с VIP-охотниками и машины с VIP-ж@пами, и кажется мне, что у них всех одна проблема. В силу сложившихся в таких кругах обычаев они забывают, чем отличаются законы Украины от законов физики. А отличаются они тем, что законы физики распространяются даже на тех, у кого есть бабло и власть…
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— Папа, я девушка, а не посудомойка!
— Да что ты говоришь? Я тоже ПАПА, а не банкомат!
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Говорят, если человеку показать картинку с бегущим мальчиком, споткнувшимся о стул, на вопрос «Кто виноват в случившемся? » дети до пяти лет отвечают «Стул!», дети от пяти до 12 лет отвечают «Мальчик» и, лишь становясь взрослыми, начинают отвечать: «Та скотина, которая тут стул поставила!»
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— Скажите, а фильм "Омерзительная восьмерка" – это про "Жигули" или про "Балтику"?
— Про Windows!
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— Неправильно ты, дядя Федор, стенку красишь, цвет неудачный, да и краска больно токсичная.
— Ааааа! Говорящий кот!
— Вот и я говорю, краска токсичная.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.